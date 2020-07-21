Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет без зрителей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

На бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым не пустят зрителей. Спортсмены встретятся на арене в Сочи в рамках Absolut Championship Akhmat, передает пресс-служба организации.

"Мы вынуждены с большим огорчением сообщить вам, что турнир АСА 107 пройдет в формате телевизионного шоу, без зрителей", – говорится в заявлении АСА.

Уточняется, что организаторы сделали все что могли для проведения боя со зрителями, в том числе согласовали с Роспотребнадзором. Однако не было получено согласие администрации Краснодарского края в связи с продлением "режима повышенной готовности" до 3 августа.

При этом Емельяненко и Исмаилов планировали встретиться в бою весной в столице, однако его отложили из-за ситуации с коронавирусом.

В январе этого года Александра Емельяненко арестовали за хулиганство. Его задержали на территории базы отдыха "Спорт" под Анапой.