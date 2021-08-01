Российский боксер Альберт Батыргазиев прошел в полуфинал в весовой категории до 57 кг

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Боксер команды ОКР Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 килограммов, чем гарантировал себе медаль.

В четвертьфинале россиянин победил боксера из Монголии Цэндбаатару Эрдэнэбатыну раздельным решением судей (3:2). Встречи за третье место не предусмотрено, проигравшие в полуфинале бронзовую медаль Олимпийских Игр.

Ранее Российский боксер Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Россиянин в полуфинале соревнования по боксу в весовой категории до 81 килограмма уступил британцу Бенджамину Уиттакеру.

