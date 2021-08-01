Российские рапиристы вышли в финал командного турнира Олимпийских игр

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Спортсмены из России вышли в финал олимпийского командного турнира по фехтованию на рапирах.
В полуфинале они победили сборную США со счетом 45:41. Команду представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.
В финале россияне встретятся с командой Франции. Он пройдет в воскресенье.
Ранее российская спортсменка по прыжкам в длину Дарья Клишина получила травму и не смогла пройти в финал Олимпийских игр в Токио. Девушка прервала третью попытку квалификации из-за повреждения ноги.
До этого российские спортсменки Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях. Россиянки победили француженок со счетом 45:41.
Кроме того, российские спортсменки стали призерами ОИ в стрельбе из винтовки из трех положений. Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебро и бронзу, уступив швейцарке Нине Кристен.
Зыкова взяла серебро на Олимпиаде в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров
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