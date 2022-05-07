"Московский спорт": регби

Говорят, что футбол – хулиганская игра для настоящих джентльменов, а регби – джентльменская игра для настоящих хулиганов.

Кто еще из спортсменов может умело балансировать между жесткой дисциплиной и сногсшибательными столкновениями на поле. Падение – точно фишка этого вида спорта.

О регби – в сюжете телеканала Москва 24.

Подробнее: https://www.m24.ru/shows1/14/457358?utm_source=CopyBuf