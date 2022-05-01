"Московский спорт": в столице прошел престижный турнир по фехтованию

Под этими кипельно-белыми костюмами спрятались не рыцари, а благородные леди. Спорт они выбрали подстать уму – острый, и подстать характеру – резкий.

Где-где, а здесь медлить точно нельзя. Иначе поражения от сабли, рапиры или, как сегодня, шпаги не избежать.

О столичном фехтовании – в сюжете телеканала Москва 24.