Российский боец Павлович за минуту нокаутировал американца Льюиса

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Российский боец ММА в тяжелом весе Сергей Павлович за минуту отправил американца Деррика Льюиса в нокаут на турнире UFC 277. Таким образом бой в Далласе завершился в первом раунде победой россиянина.

"Я готов был бить пять раундов. Три раунда – не имеет значения. Я проделал к этому бою большую работу, спасибо всем, кто мне помогал", – приводит слова победителя РИА Новости.

К настоящему времени в активе российского спортсмена 16 побед и одно поражение, у его оппонента – 26 побед и 10 поражений.

Ранее, в мае этого года, россиянин Дмитрий Бивол победил одного из лучших боксеров мира, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса. Таким образом, российский боец защитил свой титул суперчемпиона мира по версии WBA.

