Умер первый тренер Леброна Джеймса в НБА Пол Сайлас

Фото: AP/Chuck Burton

Американский баскетболист, трехкратный чемпион НБА Пол Сайлас умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается на странице в Twitter команды "Бостон Селтикс".

О причинах и обстоятельствах смерти Сайласа информации не приводится.

Пол Сайлас родился в 1943 году. За годы карьеры игрок дважды становился чемпионом НБА с "Бостон Селтикс" (в 1974 и 1976 годах), а также один раз с "Сиэтл Суперсоникс" (1979).

После окончания игровой карьеры Сайлас занимал должность главного тренера в нескольких клубах НБА. Под руководством Сайласа в 2003 году карьеру в команде "Кливленд Кавальерс" начал будущий четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс.

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