Появилось последнее сообщение умершей чемпионки по кикбоксингу Думбравы

Фото: vk.com/id166344340

Перед смертью чемпионка по кикбоксингу Екатерина Думбрава оставила голосовое сообщение своему молодому человеку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, 40-летняя женщина употребляла наркотики в последнее время.

В голосовом сообщении она спрашивала, как ей уехать, чтобы никого не видеть и ничего не слышать.

"В тайгу, в лес дремучий. Зачем ты так со мной поступаешь? Что я тебе сделала? Дома ты меня не застанешь", – сказала женщина.

Думбрава добавила, что ей надоело "находиться на этой земле".

Тело спортсменки обнаружили в квартире на улице Бирбкова в Орехово-Зуеве днем 11 декабря. Предварительно сообщалось, что женщина покончила с собой. При этом стало известно, что предсмертной записки она не оставила.



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