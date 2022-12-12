12 декабря, 20:15Происшествия
Появилось последнее сообщение умершей чемпионки по кикбоксингу Думбравы
Фото: vk.com/id166344340
Перед смертью чемпионка по кикбоксингу Екатерина Думбрава оставила голосовое сообщение своему молодому человеку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, 40-летняя женщина употребляла наркотики в последнее время.
В голосовом сообщении она спрашивала, как ей уехать, чтобы никого не видеть и ничего не слышать.
"В тайгу, в лес дремучий. Зачем ты так со мной поступаешь? Что я тебе сделала? Дома ты меня не застанешь", – сказала женщина.
Думбрава добавила, что ей надоело "находиться на этой земле".
Тело спортсменки обнаружили в квартире на улице Бирбкова в Орехово-Зуеве днем 11 декабря. Предварительно сообщалось, что женщина покончила с собой. При этом стало известно, что предсмертной записки она не оставила.
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