Актера из "Зеленой книги" нашли мертвым на улице в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/Zuma/Wes Eddy

Американский актер Фрэнк Валлелонга, известный по ролям в фильме "Зеленая книга" и сериале "Сопрано", скончался в возрасте 60 лет. Тело артиста обнаружили на улице в Нью-Йорке, сообщает телеканал "360".

Тело мужчины было обнаружено на одной из улиц Бронкса еще утром 28 ноября, однако полицейским удалось его опознать лишь спустя три дня.

Причина смерти Валлелонги пока не установлена, однако известно, что на теле актера не было найдено следов повреждений. Несмотря на это, полиция возбудила уголовное дело.

Фрэнк Валлелонга родился в 1962 году в семье актера Тони Липа. В 2018 году он снялся в фильме "Зеленая книга", повествующем историю дружбы Липа с джазовым пианистом Доном Ширли. Картина завоевала три премии "Оскар".

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