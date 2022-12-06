Тело пенсионера с признаками насильственной смерти нашли в квартире на севере Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тело 76-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на Кронштадтском бульваре в столице. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".

Собеседник издания уточнил, что по данному факту следователи начали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в захламленной квартире на юго-востоке Москвы было обнаружено мумифицированное тело мужчины 1945 года рождения. Труп нашли хозяйка квартиры и ее сын.

По информации правоохранительных органов, мужчина скончался около пяти месяцев назад. Также известно, что покойный был замкнут и ни с кем не общался. Жалоб на квартиру не поступало.

До этого на балконе в квартире жилого дома на Дубнинской улице в Москве обнаружили труп мужчины в полиэтиленовом мешке. Было возбуждено уголовное дело.

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