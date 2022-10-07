Тело мужчины в полиэтиленовом мешке нашли на балконе на севере Москвы

Фото: телеграм-канал “Столичный СК’’

Тело мужчины в полиэтиленовом мешке нашли на балконе в одной из квартир на севере столицы. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу.

Труп обнаружили поздно вечером 6 октября на балконе в квартире жилого дома на Дубнинской улице. В результате осмотра на теле специалисты выявили множественные телесные повреждения.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России. В настоящее время правоохранители устанавливают личность причастного к данному преступлению.

Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на севере столицы. Сообщалось, что в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской нашли тело мужчины 1967 года рождения, завернутое в ковер, с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.



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