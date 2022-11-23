Труп женщины не менее трех месяцев пролежал в квартире на севере Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тело женщины 1945 года рождения обнаружили в одной из квартир на Бескудниковском бульваре. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что в полицию обратился местный житель, который пришел проверить квартиру своей матери, но обнаружил ее мертвой.

Мужчина рассказал, что в последний раз виделся с матерью в ноябре 2021 года, а в июне этого же года общался с ней по телефону.

"Открыв дверь своим ключом, он обнаружил тело матери. Смерть женщины <...> наступила от трех месяцев до полугода назад", – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности случившегося. Тело покойной отвезли в морг.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир в столичном районе Гольяново обнаружили скелетированные останки женщины. В правоохранительные органы обратились жители дома. Они рассказали, что из квартиры соседки, которую не видели долгое время, доносится дурной запах.

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