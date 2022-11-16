Тело предпринимателя с огнестрельным ранением обнаружили в подмосковном Домодедове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения накануне в городе Домодедово тела пожилого мужчины с огнестрельным ранением в области головы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 63-летнего предпринимателя (часть 1 статьи 105 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что труп был найден в салоне автомобиля Mercedes-Benz, находившегося на улице Ореховой. Место преступления уже осмотрели специалисты. Следователи допрашивают родственников и партнеров погибшего, назначены необходимые судебные экспертизы.

Накануне тело неизвестного мужчины средних лет обнаружили в лесополосе у Боровского шоссе на западе Москвы. При осмотре на теле были выявлены следы насильственной смерти в виде колото-резаных ран.



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