Тело мужчины обнаружили в лесополосе у Боровского шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело мужчины средних лет обнаружили в лесополосе вблизи Боровского шоссе на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"Обнаружено тело неизвестного мужчины на вид 40–55 лет. Следователи <...> работают на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре на теле, в районе туловища, были выявлены следы колото-резаных ран.

Расследование преступления взяла на контроль столичная прокуратура. В пресс-службе ведомства отметили, что солнцевский межрайонный прокурор Эдуард Брежнев сейчас координирует работу правоохранительных органов на месте инцидента.

Ранее на 3-й Рыбинской улице в Сокольниках тело неизвестного мужчины обнаружили возле дома, где произошел пожар. На нем были выявлены травмы, характерные для падения с высоты. СК организовал проверку по факту случившегося.



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