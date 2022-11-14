СК начал проверку после обнаружения тела мужчины около жилого дома в Сокольниках

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи проведут проверку по факту обнаружения тела мужчины около жилого дома в районе Сокольники, в котором произошел пожар. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по городу Юлию Иванову.

"Вблизи жилого дома на 3-й Рыбинской улице обнаружено тело молодого человека с травмами, характерными при падении с высоты. Предварительно установлено, что он проживал в квартире, в которой произошло возгорание", – рассказала Иванова.

Она отметила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

В понедельник, 14 ноября, в многоэтажном доме в сокольниках произошел пожар. О возгорании в доме 21, корпусе 1 по 3-й Рыбинской улице стало известно в 10:53. На месте пожарные увидели густой дым, который валил из окна на девятом этаже.

В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены шесть человек.



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