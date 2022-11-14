12:12Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Москве ликвидировали
Фото: телеграм-канал ''112''
Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме в столичном районе Сокольники. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Москве.
О возгорании в доме 21, корпусе 1 по 3-й Рыбинской улице стало известно в 10:53. На месте пожарные увидели густой дым, который валил из окна на девятом этаже.
"В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены шесть человек (один из них – ребенок). К сожалению, в результате пожара погиб один человек", – говорится в сообщении.
В 11:28 пожар локализовали на площади 30 квадратных метров, а в 11:48 ликвидировали.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в одном из ресторанов Ярославля. Спасателям удалось ликвидировать возгорание спустя 30 минут. Огонь уничтожил декоративные элементы на площади 2 квадратных метра и повредил проводку на площади 1 квадратный метр.
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