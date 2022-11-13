Храм загорелся в Ленинградской области на площади более 80 "квадратов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В храме в поселке Янино-1 в Ленинградской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в субботу в 22:40 по московскому времени, уточнили в ведомстве. Спустя 10 минут пожар был локализован.

"Возгорание в храме на общей площади 88 квадратных метров. <...> Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал при пожаре в двухэтажном частном доме на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. К тушению было привлечено 66 человек и 21 единица техники.

До этого пожар произошел в ресторане в Казани. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Прибывшие на место спасатели зафиксировали открытое горение на чердаке. Никто не пострадал.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!