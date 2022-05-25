В Москве загорелась постройка на территории храма Петра и Павла

На территории храма Петра и Павла в Лефортове произошел пожар. Ближе к ночи загорелся крестильный дом – это двухэтажная постройка. Кадрами происшествия поделились очевидцы.

Они жаловались на ужасный запах гари. Площадь пожара достигала 150 квадратных метров. Сейчас он ликвидирован, уточнили в МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.