Две иномарки столкнулись на Ярославском шоссе

Последствия серьезной аварии устраняют на Ярославском шоссе. Возле заправки на 20-м километре трассы столкнулись две иномарки – Infiniti и BMW. Последний вылетел с дороги и врезался в отбойник.

Обе машины получили сильные повреждения. О пострадавших пока не сообщается. Из-за ДТП оказались перекрыты три полосы в сторону области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.