"Московский патруль": суд рассмотрит дело Мавриди и его сообщников

В ближайшее время дело Александра Мавриди будет направлено в Московский областной суд. Известно, что объем собранных материалов составляет 24 тома.

Мавриди и его вероятных сообщников обвиняют в убийстве, похищении человека, вымогательстве, незаконном обороте оружия и побеге из под стражи.

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