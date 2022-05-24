Миллиардер объяснил уклонение от налогов слабоумием

18:16
Фото: youtube.com/Cindy
Миллиардер Роберт Брокман объяснил свое уклонение от уплаты налогов слабоумием. Об этом сообщает Bloomberg.
Брокман должен предстать перед судом по крупнейшему в США делу об уклонении от уплаты налогов. Судья Джордж С. Хэнкс – младший не принял во внимание утверждение, что деменция лишает миллиардера возможности нести ответственность за поступки. Общая сумма неуплаты составила два миллиарда долларов.
По словам адвокатов Брокмана, слабоумие в последнее время ухудшилось. Судья же считает, что миллиардер преувеличивает свои симптомы, его умственные способности не так плохи.
"Другими словами, Брокман симулирует, чтобы избежать судебного преследования", – добавил судья.
В прокуратуре также считают, что обвиняемый играл перед врачами роль человека с серьезными нарушениями, но в то же время вел нормальную жизнь.
Ранее сообщалось, что мировой список Forbes возглавил Илон Маск. Основатель Space X и Tesla за год увеличил свое состояние на 68 миллиардов долларов – до 219. Второе место занял гендиректор Amazon Джефф Безос, который признавался самым богатым человеком в мире в течение четырех лет.
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