Моргенштерн прокомментировал новое дело о пропаганде наркотиков

15:42
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Рэпер Моргенштерн прокомментировал новые обвинения в пропаганде наркотиков. Очередное административное дело возбуждено в отношении музыканта и уже передано в суд. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Видимо, других дел более важных нет", – заявил артист.
Моргенштерн напомнил о ситуации в Брянской области, где руководители региона якобы не могут поделить маковое поле.
"В Брянске вообще поля маковые делят, а вы за татухи затираете", – возмутился рэпер.
Информацию о возбуждении нового уголовного дела в отношении музыканта News.ru прокомментировал и адвокат Моргенштерна Сергей Жорин. По словам защитника артиста, на самом деле это старое дело, которое вновь направили в суд.
"Вы, наверное, уже забыли историю о том, как Моргенштерна пытались привлечь к ответственности за татуировки? А майор Богданов из Набережных Челнов помнит все. И не прощает! В одночасье ставший знаменитым сотрудник наркоконтроля с первой попытки не смог убедить суд в том, что ботаническая экспертиза, которую провела "снубдоговская академия", заслуживает того, чтобы суд принял ее в качестве доказательств. Дело вернули", – пояснил Жорин.
Между тем в пресс-службе Набережночелнинского городского суда "Интерфаксу" сообщили, что административное дело, возбужденное против Моргенштерна, принято к рассмотрению.
"Дело назначено к рассмотрению на 5 мая в 09:00", – сказал собеседник агентства.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, исполнитель вовлекает в свою сферу огромное количество молодежи.
Позже в Набережных Челнах против рэпера возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. Вину в содеянном исполнитель не признал. Факт пропаганды наркотиков якобы подтверждают показания свидетелей, а также результаты комплексной лингвоботанической экспертизы, согласно результатам которой, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю.
Полиция вновь возбудила дело на Моргенштерна за пропаганду наркотиков в его клипах – СМИ
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