"Московский патруль": столичные полицейские изъяли наркотики у пассажира такси

Около килограмма марихуаны изъяли столичные полицейские у пассажира такси.

На востоке Москвы сотрудники ГИБДД остановили водителя для проверки документов и обратили внимание на его клиента. Молодой человек увидев полицейских стал сильно нервничать и торопить таксиста. На место вызвали следственно-оперативную группу.

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