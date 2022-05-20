"Московский патруль": наркокурьера задержали в лесу вблизи села Алабушево

Поход в лес закончился уголовным делом. В Солнечногорском округе в лесу рядом с селом Алабушево сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину с черной сумкой.

Как позже выяснилось, в сумке задержанный нес марихуану и амфетамины общим весом почти в килограмм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

