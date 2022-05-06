На востоке Москвы росгвардейцы задержали закладчика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На востоке столицы по подозрению в распространении наркотиков задержали мужчину. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

"Росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, на улице Мартеновская обратили внимание на подозрительного молодого человека. При виде патрульной машины неизвестный резко развернулся и побежал, пытаясь скрыться в жилом секторе, при этом он бросил свой рюкзак", – рассказали в пресс-службе.

Росгвардейцы мужчину все же задержали. В разговоре с сотрудниками вневедомственной охраны он признался, что распространяет наркотики, делая закладки.

При обыске у задержанного обнаружили 23 свертка с неизвестным веществом. Еще 11 позже нашли в сделанных молодым человеком тайниках. Экспертиза установила, что в свертках находится мефедрон. Общая масса запрещенного вещества составила около 240 граммов.

Злоумышленника передали полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал одного из основателей площадки по продаже наркотиков "Гидра" Дмитрия Павлова. Он проходит по делу о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Решение суда о заключении под стражу было вынесено 11 апреля и еще не вступило в силу.