"Московский патруль": задержаны лже-полицейские, вымогавшие деньги у покупателя наркотиков

В Москве лже-правоохранители вымогали у покупателя наркотиков 300 тысяч рублей. Однако вероятные аферисты быстро попались настоящим полицейским.

По версии следствия, злоумышленники размещали в Сети объявления о продаже запрещенных веществ. А затем устраивали ловушки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.