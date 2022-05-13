"Московский патруль": столичные полицейские изъяли около килограмма наркотиков

Мужчина прятал в моторном отсеке автомобиля почти килограмм наркотиков. Столичные полицейские задержали вероятного курьера, который не смог сдержать эмоции и сам дал повод для тщательного досмотра.

Автомобиль сотрудники ДПС остановили на 77 километре внутренней стороны МКАД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.