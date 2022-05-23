Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на складе в Войковском районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Возгорание оборудования произошло в одноэтажном здании склада на улице Адмирала Макарова, в районе дома 2.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в 22:55 открытое горение было ликвидировано, в 23:05 пожар был полностью потушен.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пять человек, включая двоих детей, погибли в результате пожара в частном доме в Подмосковье. ЧП произошло в ночь на 23 мая в городе Пушкино. Огонь вспыхнул в двухэтажном кирпичном частном жилом доме. В ходе тушения были обнаружены тела пяти жертв.