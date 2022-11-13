Тело мужчины с колото-резаными ранами нашли в мусорном баке на юго-западе Москвы

Фото: moscow.sledcom.ru

В мусорном баке на юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

"Поздним вечером 12 ноября 2022 года в мусорном контейнере вблизи жилого дома, расположенного по улице Марии Ульяновой, обнаружено тело мужчины. <...> Вблизи места происшествия задержан подозреваемый 1999 года рождения", – говорится в сообщении.

Личность погибшего пока не установлена. Как уточнили в ведомстве, в настоящее время подозреваемый будет доставлен на допрос. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В ходе осмотра места преступления также было обнаружено орудие, по которому будут назначены судебные экспертизы. На месте работают следователи и криминалисты. Устанавливаются свидетели и изучаются записи камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали двоих подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе. Тело ребенка с множественными повреждениями было найдено 16 октября в районе озера Святого. Следствие запросило для подозреваемых арест.

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