В Находке задержали подозреваемого в убийстве пенсионеров кувалдой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Приморском крае задержали 42-летнего мужчину, который подозревается в убийстве супружеской пары пенсионеров в Находке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным ведомства, с июля по сентябрь этого года подозреваемый работал у пары в качестве разнорабочего. Утром 7 ноября, владея информацией о наличии у 74-летней женщины и 84-летнего мужчины денежных накоплений, он проник в квартиру и убил пенсионеров с использованием кувалды и поводка.

"Мотивом совершения преступления стали долговые обязательства подозреваемого перед компанией, предоставляющей услуги займа. <...> Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Следователи также сообщили, что подозреваемый спрятал на чердаке своего дома одежду, в которой совершил убийство, чтобы скрыть следы преступления. Заведено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 19-летнего мужчину, который признался в убийстве и сам сдался полиции. Подозреваемый в ходе бытового конфликта с матерью нанес ей несколько ударов и задушил.

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