Житель Подмосковья признался в убийстве своей матери и сам сдался полиции

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Богородского городского округа, который признался в убийстве матери. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления СК РФ.

По данным ведомства, убийство произошло 27 октября 2022 года в квартире в поселке Обухово. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе бытового конфликта с матерью он нанес ей несколько ударов и задушил.

"После совершенного преступления мужчина самостоятельно сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. <...> В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и рассказал следователю об обстоятельствах совершенного преступления", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят комплекс действий, направленных на получение и закрепление доказательной базы. Сотрудники СК осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Также назначены судебно-медицинская, биологическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 44-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве возлюбленного. Она призналась, что распивала с ним алкоголь, затем в ходе ссоры мужчина ударил ее ногой в живот. В ответ женщина схватила сковороду и забила обидчика до смерти, после чего ушла спать.



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