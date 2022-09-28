Мужчина убил и расчленил знакомого в ходе пьяной ссоры в Люберцах

15:13
Фото: mosobl.sledcom.ru
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве и расчленении своего знакомого в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Подмосковью в телеграм-канале.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, убийство было совершено в ноябре прошлого года в квартире одного из жилых домов в Люберцах. Во время распития спиртных напитков между обвиняемым и его знакомым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес своему оппоненту удары ножом в область шеи. Затем обвиняемый расчленил тело и уехал в городской округ Шатура.
Впоследствии фрагменты тела погибшего были обнаружены на мусорном полигоне в городе Рошале.
Ранее сообщалось, что мужчина, расчленивший приятеля в Хабаровском крае, хранил останки в холодильнике с августа. 34-летнего подозреваемого задержали.
В ходе следствия выяснилось, что в конце августа в результате алкогольного опьянения между двумя мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый ударил потерпевшего ножом в спину, мужчина скончался. После этого злоумышленник расчленил тело и выносил останки из квартиры постепенно.
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