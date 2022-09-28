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Происшествия

15:13

Мужчина убил и расчленил знакомого в ходе пьяной ссоры в Люберцах

судыпроисшествия

Фото: mosobl.sledcom.ru

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве и расчленении своего знакомого в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Подмосковью в телеграм-канале.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

По данным следствия, убийство было совершено в ноябре прошлого года в квартире одного из жилых домов в Люберцах. Во время распития спиртных напитков между обвиняемым и его знакомым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес своему оппоненту удары ножом в область шеи. Затем обвиняемый расчленил тело и уехал в городской округ Шатура.

Впоследствии фрагменты тела погибшего были обнаружены на мусорном полигоне в городе Рошале.

Ранее сообщалось, что мужчина, расчленивший приятеля в Хабаровском крае, хранил останки в холодильнике с августа. 34-летнего подозреваемого задержали.

В ходе следствия выяснилось, что в конце августа в результате алкогольного опьянения между двумя мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый ударил потерпевшего ножом в спину, мужчина скончался. После этого злоумышленник расчленил тело и выносил останки из квартиры постепенно.

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