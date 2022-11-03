Труп женщины пролежал два месяца в квартире в Гольянове

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Скелетированные останки женщины обнаружили в одной из квартир в столичном районе Гольяново. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в правоохранительные органы обратились жители дома в Черницынском проезде. Они рассказали, что из квартиры соседки, которую не видели долгое время, доносится дурной запах.

Полицейские, которые вскрыли дверь в квартиру, обнаружили скелетированные останки хозяйки на кухне. По предварительной информации, женщина 1966 года рождения умерла около двух месяцев назад.

Отмечается, что порядок в доме не нарушен, а входная дверь заперта изнутри на два замка и цепочку.

Ранее сообщалось, что на балконе в одной из квартир на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом мешке. Труп обнаружили поздно вечером 6 октября на балконе в квартире жилого дома на Дубнинской улице. В результате осмотра на теле специалисты выявили множественные телесные повреждения.



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