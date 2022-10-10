Мужчина выбросил одну женщину в окно и прокусил ухо другой в Челябинске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Челябинске мужчина выбросил одну женщину в окно квартиры, а другой прокусил ухо. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

Около 08:00 8 октября росгвардейцы получили информацию, что из окна дома 17 по улице Салавата Юлаева выпала девушка. На месте происшествия находилась 38-летняя женщина, которая рассказала, что находилась с мужем и подругой у их общей знакомой.

"Во время распития спиртных напитков возник словесный конфликт, в ходе которого ее супруг выбросил подругу в окно, а хозяйке квартиры нанес телесные повреждения и прокусил ухо", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, хозяйку квартиры госпитализировали, а вторая женщина скончалась на месте.

Подозреваемым оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1987 года рождения. Его задержали в квартире пострадавшей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что тело мужчины в полиэтиленовом мешке нашли на балконе в одной из квартир на севере Москвы. Труп обнаружили поздно вечером 6 октября на балконе в квартире жилого дома на Дубнинской улице. В результате осмотра на теле специалисты выявили множественные телесные повреждения.



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