Мужчину застрелили на свадьбе в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины на свадьбе в ресторане "Европа". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Ленинградской области.

Происшествие случилось вечером 8 октября. По данным правоохранителей, между 31-летним и 26-летним мужчинами возник словесный конфликт. В результате конфликта подозреваемый выстрелил из травматического пистолета в обидчика не менее пяти раз. 26-летний мужчина скончался от полученных травм.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

Ранее сообщалось, что тело мужчины в полиэтиленовом мешке нашли на балконе в одной из квартир на севере Москвы. Труп обнаружили поздно вечером 6 октября на балконе в квартире жилого дома на Дубнинской улице. В результате осмотра на теле специалисты выявили множественные телесные повреждения.



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