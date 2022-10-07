Супружеская пара в Омске снимала порно с несовершеннолетними

Фото: depositphotos/MediaWhalestock

Супруги из Омска снимали порно с несовершеннолетними и выкладывали ролики в интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, 22-летняя обвиняемая с ноября 2020 года по апрель 2021 года неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками. Вместе с 27-летним супругом она снимала происходящее на видео, а после выкладывала в интернет ради заработка.

"В ходе следствия у обвиняемых проведены обыски, изъяты электронные носители информации, на которых обнаружено более 80 гигабайт фото и видео порнографического характера, проведены допросы потерпевших, свидетелей, ряд экспертиз, результаты которых подтвердили причастность обвиняемых к преступлениям", – говорится в сообщении.

Известно, что у девушки есть двое малолетних детей. Обвиняемой назначили домашний арест, а ранее судимого за хранение наркотиков мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям "Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", "Развратные действия", "Изготовление и оборот материалов порнографического содержания с использованием несовершеннолетних".

Расследование завершено. Обвиняемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в изнасиловании и избиении девятилетней девочки в Омске арестовали на два месяца. Он утверждал, что встретил девочку возле цветочного магазина и пообещал ей купить конфеты, после чего позвал с собой под предлогом того, что нужно взять деньги. Затем мужчина отвел девочку на пустырь, ударил 3 раза кулаком по лицу и изнасиловал.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!