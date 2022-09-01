Обвиняемого в изнасиловании девятилетней девочки в Омске арестовали

Фото: Управление МВД России по Омской области

Обвиняемого в изнасиловании и избиении девятилетней девочки в Омске арестовали на два месяца. Соответствующее решение принял Куйбышевский районный суд Омской области, сообщает РИА Новости.

"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сообщили агентству в пресс-службе суда.

По данным видеозаписи, сделанной на допросе мужчины, он утверждал, что встретил девочку возле цветочного магазина и пообещал ей купить конфеты, после чего позвал с собой под предлогом того, что нужно взять деньги. Затем мужчина отвел девочку на пустырь, ударил 3 раза кулаком по лицу и изнасиловал.

После происшествия, по словам обвиняемого, он увидел, как пострадавшая бежит. Догнать девочку мужчина не смог из-за алкогольного опьянения.

Следствие считает, что инцидент произошел 28 августа. В результате происшествия девочку госпитализировали. 46-летнего мужчину удалось задержать в результате совместных действий следователей и полицейских.