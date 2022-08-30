Подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в Омске признал вину

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки в поселке Новоомском Омской области признался в совершенном преступлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным видеозаписи, сделанной на допросе мужчины, он утверждал, что совершил преступление 3 дня назад. По его словам, он встретил девочку возле цветочного магазина и пообещал ей купить конфеты, после чего позвал с собой под предлогом того, что нужно взять деньги. Затем мужчина отвел девочку на пустырь, ударил 3 раза кулаком по лицу и изнасиловал.

После происшествия, по словам подозреваемого, он увидел, как пострадавшая бежит. Догнать девочку мужчина не смог из-за алкогольного опьянения.

"Я пошел на пилораму, переоделся и выехал в Омск", – сказал мужчина на допросе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". В ведомстве добавили, что специалисты ведут следственные действия и устанавливают обстоятельства инцидента.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста, сообщили в ведомстве.

Следствие считает, что инцидент произошел 28 августа. В результате происшествия девочку госпитализировали. 46-летнего мужчину удалось задержать в результате совместных действий следователей и полицейских.