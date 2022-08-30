Подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в Омске признал вину

13:40
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки в поселке Новоомском Омской области признался в совершенном преступлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
По данным видеозаписи, сделанной на допросе мужчины, он утверждал, что совершил преступление 3 дня назад. По его словам, он встретил девочку возле цветочного магазина и пообещал ей купить конфеты, после чего позвал с собой под предлогом того, что нужно взять деньги. Затем мужчина отвел девочку на пустырь, ударил 3 раза кулаком по лицу и изнасиловал.
После происшествия, по словам подозреваемого, он увидел, как пострадавшая бежит. Догнать девочку мужчина не смог из-за алкогольного опьянения.
"Я пошел на пилораму, переоделся и выехал в Омск", – сказал мужчина на допросе.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". В ведомстве добавили, что специалисты ведут следственные действия и устанавливают обстоятельства инцидента.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста, сообщили в ведомстве.
Следствие считает, что инцидент произошел 28 августа. В результате происшествия девочку госпитализировали. 46-летнего мужчину удалось задержать в результате совместных действий следователей и полицейских.
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