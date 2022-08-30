Подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки задержали в Омске

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В Омске правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки, говорится в сообщении на сайте СУ СК России по региону.

"По версии следствия, 28 августа 46-летний мужчина, встретив на территории одного из поселков Омского района Омской области 9-летнюю девочку, обманом завлек ее на безлюдный пустырь вдали от домов, где применил к ней насилие и совершил в отношении нее преступление сексуального характера", – говорится в сообщении.

Уточняется, что потерпевшую госпитализировали.

В результате совместных действий следователей и полицейских подозреваемого удалось задержать. С мужчиной проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ачинске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки в подъезде многоквартирного дома. Им оказался мужчина 1977 года рождения.

До этого стало известно, что сотрудники полиции намерены изучить данные о мужчине, который в голом виде преследовал девочку в Краснодаре. Уточнялось, что он подложил под дверь девочки записку, в содержании которой было вульгарное послание.