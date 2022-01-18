В Костроме за домогательства арестовали тренера женской команды по футболу

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Свердловский районный суд Костромы арестовал на два месяца подозреваемого в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних тренера женского футбольного клуба "Пантера". Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Костромской области на своей странице в Instagram.

"Свердловским районным судом 17.01.2022 года рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 135, частью 1 статьи 134 УК РФ ("Развратные действия в отношении двух или более лиц, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет")", – говорится в публикации.

Уточняется, что мужчина свою причастность к преступлениям отрицал. Тем не менее с учетом вменяемых ему действий в ходе закрытого заседания суд постановил заключить подозреваемого под стражу на два месяца.

В сентябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как позже заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, соответствующий документ должен быть принят в приоритетном порядке до 1 февраля текущего года.

