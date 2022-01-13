Закон о пожизненном сроке для педофилов нужно принять до 1 февраля – Володин

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов необходимо рассмотреть в приоритетном порядке и принять до 1 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество", – написал он в своем телеграм-канале, выразив уверенность, что по данному вопросу депутаты будут единодушны.
По словам Володина, парламент ожидает внесения оставшихся проектов, согласно посланию Владимира Путина Федеральному Собранию, которое выполнено на 80,4%. Он напомнил, что при рассмотрении в январе ряда законопроектов они должны сопровождаться подзаконными актами.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за педофилию. По словам главы комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, авторы предлагают увеличить предельный возраст жертв педофилов с нынешних 14 лет.
Также предлагалось установить максимально жесткое наказание за это преступление. Речь идет о пожизненном заключении для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Правительство поддержало законопроект о пожизненном заключении для педофилов
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