Столичный суд арестовал американца по подозрению в домогательствах к сыновьям

Фото: телеграм-канал "112"

Савеловский районный суд Москвы арестовал американца Дэвида Барнса по подозрению в домогательствах к сыновьям. Об этом сообщает телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции".

Гражданина США обвиняют в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера (пункт "б" часть 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ).

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, то есть до 13 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

Заявление на американца написала его бывшая жена-россиянка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Барнс сексуально домогался до своих сыновей 2010 и 2014 годов рождения в Хьюстоне. Подозревается, что преступления в отношении младшего ребенка были совершены в 2014–2018 годах, а в отношении старшего – в 2017 году.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов необходимо рассмотреть в приоритетном порядке и принять до 1 февраля. По словам Володина, парламент ожидает внесения оставшихся проектов, согласно посланию Владимира Путина Федеральному Собранию, которое выполнено на 80,4%.

