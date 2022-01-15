Столичный суд арестовал американца по подозрению в домогательствах к сыновьям

16:52
Фото: телеграм-канал "112"
Савеловский районный суд Москвы арестовал американца Дэвида Барнса по подозрению в домогательствах к сыновьям. Об этом сообщает телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции".
Гражданина США обвиняют в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера (пункт "б" часть 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ).
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, то есть до 13 марта 2022 года", – говорится в сообщении.
Заявление на американца написала его бывшая жена-россиянка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, Барнс сексуально домогался до своих сыновей 2010 и 2014 годов рождения в Хьюстоне. Подозревается, что преступления в отношении младшего ребенка были совершены в 2014–2018 годах, а в отношении старшего – в 2017 году.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов необходимо рассмотреть в приоритетном порядке и принять до 1 февраля. По словам Володина, парламент ожидает внесения оставшихся проектов, согласно посланию Владимира Путина Федеральному Собранию, которое выполнено на 80,4%.
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