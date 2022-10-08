Полиция задержала совершивших нападение на инкассатора в Орске

Фото: телеграм-канал "Следком"

Один из напавших на инкассатора в Орске покончил с собой при задержании, другой доставляется в отдел полиции, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"При задержании один из них причинил себе смертельное огнестрельное ранение. Второй мужчина, находившийся в машине, доставляется в отдел полиции", – приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Она уточнила, что два пистолета и сумка с деньгами были обнаружены на месте происшествия. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

В СУ СК по Оренбургской области также сообщили о задержании третьего участника нападения.

Ранее стало известно, что трое мужчин напали на инкассаторов и украли деньги в Орске.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "б", "ж", "з" части 2 статьи 105, части 4 статьи 162 УК РФ ("Покушение на убийство, сопряженное с разбоем, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, в особо крупном размере").



Трое грабителей напали на инкассаторов в Орске

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