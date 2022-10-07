Получивший ранение при нападении в Орске инкассатор скончался

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пострадавший в результате разбойного нападения в Орске инкассатор умер в больнице, заявили в СУ СК по Оренбургской области.

"Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в помещении медицинского учреждения наступила смерть потерпевшего в результате полученного огнестрельного ранения", – приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Уточняется, что следствие переквалифицирует дело с учетом наступивших последствий.

Ранее стало известно, что трое мужчин напали на инкассаторов и украли деньги в Орске.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "б", "ж", "з" части 2 статьи 105, части 4 статьи 162 Уголовного кодекса России ("Покушение на убийство, сопряженное с разбоем, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, в особо крупном размере").

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!