В Подмосковье ограбили отделение Сбербанка

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Отделение Сбербанка ограбили в подмосковной Апрелевке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс службу кредитной организации.

"Задержан подозреваемый в разбойном нападении на отделение Сбера. Сотрудники службы безопасности Сбербанка помогли раскрыть преступление, совершенное в городе Апрелевке Московской области в конце сентября этого года", – говорится в сообщении.

Сумма ущерба не сообщается. Известно, что грабителя нашли спустя несколько дней после происшествия. Его опознал сотрудник банка, сам мужчина признался в содеянном.

Отмечается, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого были найдены улики, подтверждающие его причастность к преступлению.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные ограбили банк, однако смогли вынести из него только видеорегистратор и провода из серверной. Кроме того, прибывшие на место преступления полицейские обнаружили там синие мужские трусы. Каким образом они там оказались, неизвестно.



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