Красноярец не смог вскрыть банкомат и ретировался, бросив газовый баллон

Видео: МУ МВД России "Красноярское"

В Красноярске оперативники задержали подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата. Об этом сообщается на сайте МУ МВД России "Красноярское".

По данным ведомства, злоумышленник попытался взорвать банкомат с помощью газового баллона и частично повредил устройство, в котором находилось более 2 миллионов рублей. После того как ограбление не удалось, мужчина покинул отделение.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель краевого центра. По факту попытки ограбления банкомата заведено уголовное дело по статье "Попытка кражи в особо крупном размере".

Ранее в Горно-Алтайске задержали мужчину, угрожавшего взорвать банк. Сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал.