В Ногинске мужчину задержали за четыре попытки вскрыть банкоматы

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Полицейские в Ногинске задержали мужчину, который неоднократно пытался вскрыть банкоматы. Об этом пишет портал "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

По информации сотрудников полиции, в качестве орудия для совершения взлома злоумышленник использовал садовую тяпку. Так, мужчина совершил четыре неудачные попытки вскрыть банкоматы в отделениях банка на улице 3-го Интернационала. Каждый раз, когда у устройства срабатывала сигнализация, злоумышленник скрывался с места происшествия.

"Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных в отделениях банка, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении противоправных деяний", – говорится в сообщении.

Известно, что задержанным оказался 30-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

По фактам случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража". Суд арестовал мужчину.

Ранее в Клину полицейские задержали лжесотрудницу газовой службы, которая ограбила пенсионерку, попав в ее квартиру под предлогом проверки оборудования. Подозреваемой оказалась 21-летняя уроженка ближнего зарубежья.