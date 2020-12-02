В Горно-Алтайске задержали мужчину, угрожавшего взорвать банк

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В Горно-Алтайске задержали мужчину, который ворвался в офис банка и потребовал 300 тысяч рублей. Мужчина угрожал находящимся в банке взрывом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"При захвате офиса банка в Горно-Алтайске мужчина угрожал взрывом и требовал 300 тысяч рублей. Сейчас он задержан", – говорится в сообщении.

Специалисты обследовали помещение и не нашли взрывных устройств. Также отмечается, что при происшествии никто не пострадал.

"Проверка офиса завершена, взрывные устройства не обнаружены", – сказал собеседник агентства.

В прошлом году трое неизвестных ограбили банк на Братиславской улице. Как сообщалось, налетчики, угрожая сотрудникам банка пистолетом, похитили сумку, в которой находилось около 140 миллионов рублей.

