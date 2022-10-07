Напавшие на инкассаторов в Орске скрылись с деньгами и служебным пистолетом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грабители, застрелившие работника инкассаторских служб в Орске, завладели служебным пистолетом и скрылись с похищенными деньгами, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Уточняется, в служебном автомобиле находились трое инкассаторов. В результате стрельбы один из них получил огнестрельное ранение, а после скончался в больнице.

"Нападавшие завладели служебным пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись", – приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Она уточнила, что в действие введен план "Сирена", правоохранители разыскивают злоумышленников.

Ранее стало известно, что трое мужчин напали на инкассаторов и украли деньги в Орске.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "б", "ж", "з" части 2 статьи 105, части 4 статьи 162 УК РФ ("Покушение на убийство, сопряженное с разбоем, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, в особо крупном размере").

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