11 декабря, 21:50Происшествия
Тело мастера спорта по кикбоксингу Думбравы нашли в подмосковной квартире
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Тело мастера спорта международного класса по кикбоксингу Екатерины Думбравы обнаружили в квартире в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Тело нашли в квартире на улице Бирбкова днем 11 декабря. По предварительной информации, спортсменка покончила с собой. Правоохранители отметили, что предсмертной записки не обнаружили.
Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что тело актера Фрэнка Валлелонга, известного по ролям в фильме "Зеленая книга" и сериале "Сопрано", нашли на улице в Нью-Йорке. 60-летнего артиста нашли еще утром 28 ноября, однако полицейским удалось его опознать лишь спустя три дня. На теле актера не было найдено следов повреждений.
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