Тело мастера спорта по кикбоксингу Думбравы нашли в подмосковной квартире

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тело мастера спорта международного класса по кикбоксингу Екатерины Думбравы обнаружили в квартире в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело нашли в квартире на улице Бирбкова днем 11 декабря. По предварительной информации, спортсменка покончила с собой. Правоохранители отметили, что предсмертной записки не обнаружили.

Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что тело актера Фрэнка Валлелонга, известного по ролям в фильме "Зеленая книга" и сериале "Сопрано", нашли на улице в Нью-Йорке. 60-летнего артиста нашли еще утром 28 ноября, однако полицейским удалось его опознать лишь спустя три дня. На теле актера не было найдено следов повреждений.



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